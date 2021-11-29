Первые данные по защите вакцин от омикрон-варианта ожидаются через 2-3 недели

ГААГА, 29 ноября. /ТАСС/. Первые данные по защите одобренных в Евросоюзе вакцин от омикрон-варианта коронавируса ожидаются через 2-3 недели. Об этом сообщили в понедельник в ТАСС в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA).

"Мы знаем, что вирусы мутируют, и мы готовы к этому, - подчеркнули в агентстве. - EMA работает с компаниями, производящими вакцины, над планами действий для новых вариантов". В частности, все разработчики вакцин должны изучать, способны ли их вакцины обеспечивать защиту от любого нового варианта, и предоставлять соответствующие данные.

"Работа по данному новому варианту ведется, - отметили в организации. - Мы ожидаем получить первые данные о защите одобренных в ЕС вакцин против омикрон-варианта через 2-3 недели".

На прошлой неделе ВОЗ обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". По данным организации, данный вариант обладает повышенной способностью к распространению. Штамм уже был выявлен в ряде европейских стран, в том числе в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах. В качестве меры предосторожности многие страны объявили о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами региона.