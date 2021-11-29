Веерные отключения электричества произошли в Симферополе из-за сильного ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер порывами до 17 м/с спровоцировал веерные отключения электричества в Симферополе и его пригородах, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций Крыма.

"В связи с сильными порывами ветра до 26 м/с произошла сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях Симферополя. Происходят веерные отключения абонентов в Симферополе, а также в с. Каштановое, с. Партизанское, с. Константиновка Симферопольского района. Организовано взаимодействие с "Крымэнерго", к местам отключения направлены аварийные бригады", - говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Симферополя сообщили, что в усиленный режим работы коммунальные службы перевели с 27 ноября. "В Симферополе сейчас работают три бригады, которые убирают поваленные деревья. Уже распилили и убрали восемь деревьев. Сейчас пилят еще два дерева, но упавших деревьев, судя по заявкам, больше", - сказал представитель мэрии.

В связи с отсутствием электроэнергии временно не работает горячая линия предприятия "Вода Крыма", уточняется на странице компании во "ВКонтакте".

В Севастополе из-за ветра на некоторых улицах упали крупные ветки деревьев. Как сообщили в пресс-службе городского правительства, прекратили работу автомобильного парома, осуществляющего переправу через Севастопольскую бухту, пассажирские городские катера пока продолжают работу.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому, непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Рекомендовано воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.