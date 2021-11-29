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Городские службы Ялты перешли в режим повышенной готовности из-за усиления ветра

Порывы ветра достигают 35 м/с
Ялта Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
Ялта
© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Ялты перевели городские службы в режим повышенной готовности из-за усиления ветра в понедельник вечером в курортном регионе, сообщила в своем Telegram-канале глава ялтинской администрации Янина Павленко.

"В Ялте серьезное усиление ветра. Службы в повышенной готовности. Берегите себя, друзья, оставайтесь дома. Мониторим ситуацию", - написала Павленко.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Рекомендовано воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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