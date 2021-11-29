В EMA считают преждевременным говорить о необходимости адаптации вакцин к омикрон-варианту

ГААГА, 29 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает, что в настоящее момент преждевременно говорить о необходимости адаптации вакцин от коронавируса для борьбы с омикрон-вариантом. Об этом заявили в понедельник ТАСС в европейском регуляторе.

"EMA постоянно отслеживает изменения в вирусе и их возможное влияние на эффективность вакцин, - отметили в организации. - Текущая информация недостаточна, чтобы установить, будет ли омикрон-вариант значительно распространяться, вызывая госпитализации, и в какой степени он может преодолевать иммунитет, полученный с помощью вакцин. Поэтому EMA считает, что в настоящий момент преждевременно говорить о необходимости в адаптации вакцин с другим составом для борьбы с этим новым вариантом".

"В настоящее время вакцины, одобренные в ЕС, по-прежнему обеспечивают хороший уровень защиты против госпитализации и смерти", - подчеркнули в ЕМА.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". По данным организации, данный вариант обладает повышенной способностью к распространению. Штамм уже выявлен в ряде европейских стран, в том числе в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах. В качестве меры предосторожности многие страны объявили о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами региона.