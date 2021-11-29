{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Испании выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Заразившийся прибыл из ЮАР
© EPA-EFE/Brais Lorenzo

МАДРИД, 29 ноября. /ТАСС/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Испании. Об этом сообщили в понедельник в отделении клинической микробиологии и инфекционных болезней Университетской общей больницы Грегорио Мараньон.

В публикации, размещенной на странице медучреждения в Twitter, говорится о "первом подтверждении варианта "омикрон" в Испании". "Это путешественник из ЮАР", - уточнили в больнице.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
Власти Коми продлили выплаты на отстрел волков до 2024 года
За одну убитую особь будут давать 20 тыс. рублей
Читать полностью