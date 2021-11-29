Жителей Керчи призвали не выходить на улицу из-за усиления ветра

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Керчи призвали горожан не выходить на улицу без крайней необходимости из-за усиления ветра. Об этом написал в своем Telegram-канале глава керченской администрации Святослав Брусаков.

"Ветер усиливается. По прогнозам, его порывы могут достигать 22-28 м/с. В данных условиях высока вероятность порывов линий электропередачи, повреждений легких строений, крыш домов, повала деревьев. По возможности прошу не выходить на улицу без крайней необходимости", - написал Брусаков.

Он также призвал водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать транспортные средства под деревьями и рекламными щитами.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.