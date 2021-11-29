За первую неделю проведения "Урока цифры" в нем приняли участие более 1 млн школьников

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Более 1 млн школьников приняли участие во всероссийском образовательном проекте "Урок цифры" по теме "Разработка игр" за первую неделю его проведения. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"За первую из трех недель проведения всероссийского образовательного проекта "Урок цифры" по теме "Разработка игр" в нем приняли участие уже более одного миллиона школьников по всей стране. Урок подготовлен компанией VK и пройдет до 12 декабря", - говорится в сообщении.

Белгородская область, Москва и Московская область, Омская область и Самарская область стали лидерами по количеству принимающих в проекте участие школьников.

В компании добавили, что пройдя урок в рамках проекта, учащиеся с 1-го по 11-й классы знакомятся с разработкой игр, узнают об их создании, жанрах и платформах, а также профессиях в этой сфере. Учащиеся начальных классов пробуют себя в ролях программиста, художника и аниматора. С пятого по восьмой классы - гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов, в то время как учащиеся старших классов пробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры. С помощью тренажеров участники проекта конструируют персонажей и создают анимацию, собирают воедино элементы игры, тестируют игру.

Уточняется, что организаторами образовательной акции выступают АНО "Цифровая экономика" в партнерстве с ведущими российскими IT-компаниями, при поддержке Минпросвещения и Минцифры.

"Индустрия компьютерных игр - одна из самых быстро развивающихся отраслей в IT, и мы видим, что она находит интерес и отклик у современных подростков. По итогам первой недели проведения акции наш этап "Урока цифры", в котором ребята пробуют себя в роли разработчиков игр, гейм-дизайнеров, игровых маркетологов и тестировщиков, набирает все большие обороты. Не знать в школьные годы, кем ты хочешь стать и какую профессию тебе выбрать, - нормально. Этот вопрос часто беспокоит не только школьников, но и взрослых. Мы помогаем ребятам по всей стране получить больше знаний о том, кем они могу стать в будущем. Мы надеемся, что благодаря серии наших образовательных инициатив участники сегодняшнего урока и других наших проектов о разработке игр через 5-7 лет дети выберут именно игровую индустрию для своей карьеры", - приводятся в сообщении слова директора по связям с вузами VK Сергея Марданова.

Заместитель гендиректора АНО "Цифровая экономика" по направлению "Кадры для цифровой экономики" Юлия Горячкина отметила, что проект доказал свою эффективность с точки зрения ранней профориентации, а данные по обращению к его материалам за первую неделю демонстрируют успех мультимедийного интерактивного формата и актуальности предмета.

О проекте

Образовательный проект для школьников "Урок цифры" стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО "Цифровая экономика". Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.