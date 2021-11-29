Температура воздуха в Воронеже 29 ноября побила рекорд 2009 года

ВОРОНЕЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали 29 ноября в Воронеже температурный рекорд - воздух прогрелся до 10,1 градуса. Ранее для 29 ноября максимальная температура составляла 8,7 градуса и была отмечена в 2009 году, рассказал ТАСС дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра Андрей Гусев.

"Сегодня в Воронеже зафиксировано 10,1 градуса тепла", - сказал он.

По данным Гусева, ранее для 29 ноября в Воронеже максимальной была температура воздуха 8,7 градуса, она наблюдалась в 2009 году, а минимальная - в 20,6 градуса мороза - была отмечена в этот день в 1998 году.

Как пояснил Гусев, очень теплая для 29 ноября погода в Воронежской области связана с прохождением по территории региона теплого сектора циклона. По его словам, в ночь на 30 ноября в регионе ожидается ветер 17-22 м/с, местами сильные дожди, возможна гроза, а уже с 30 ноября начнется похолодание. В ночь на 1 декабря ожидается до пяти градусов мороза, днем - около нуля.