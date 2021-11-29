МЧС предупредило об ураганном ветре в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Спасатели предупредили об ураганном ветре до 35 м/с в ближайшие часы в Крыму, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие один-два часа и до конца суток 29 ноября в Крыму ожидается ураганный ветер 30-35 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее из-за усиления ветра на полуострове произошли веерные отключения, в Симферополе повалило деревья.

"Работает оперативный штаб. Информация по пострадавшим и ущербу уточняется. К работам по ликвидации последствий прохождения комплекса опасных метеорологических явлений привлечены подразделения "Крым-спаса". Спасатели Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ Республики Крым "Крым-спас" оказывают помощь в деблокации пострадавших объектов из-под поваленных деревьев", - говорится в сообщении МЧС Крыма.

В пресс-службе министерства ТАСС также уточнили, что с 27 ноября в регионе действует режим повышенной готовности для экстренных служб. Есть информация о 20 поваленных деревьях в Симферополе.

Также на сайте министерства сообщается, что максимальные порывы ветра также зафиксированы в Белогорском районе - до 20 м/с, Евпатории - до 18 м/с, Черноморском районе - до 18 м/с, Симферополе - до 18 м/с. Всего к ликвидации последствий привлекли 30 человек и шесть единиц техники. В Ялте, где зафиксировали порывы ветра до 32 м/с, есть информация о происшествиях по четырем адресам.

"Ветер очень сильный, тем не менее в городе свет есть абсолютно везде. Все службы [работают] в режиме повышенной готовности. В случае чрезвычайной ситуации обращайтесь на службу "112". Мы на работе, вместе справимся", - сообщила в своем Telegram-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она отметила, что в настоящее время службы работают в том числе на набережной Ялты, где "спасают новогодние иллюминации". На кадрах, опубликованных Павленко, видно, как сильный ветер сносит декоративный домик. "Уже съехал метров на 30", - добавила она.

Штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября экстренное ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.