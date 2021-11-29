Минтруд предложил продлить специальные выплаты медикам за лечение пациентов с COVID-19

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минтруд России предлагает продлить до конца 2022 года специальные выплаты медработникам, работающим с пациентами с ковидом. Соответствующий проект опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления правительства Российской Федерации предлагается продлить до 31 декабря 2022 года специальные выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи, членам летных экипажей воздушных судов санитарной авиации, работающим с пациентами, у которых выявлена или подозревается новая коронавирусная инфекция COVID-19", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства.

Кроме того, проект подразумевает продление на аналогичный срок выплат работникам силовых ведомств, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавируса.

19 октября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что правительство направит еще около 69 млрд рублей на социальные выплаты медработникам на фоне пандемии коронавируса.