Около 37 тыс. человек остаются без света в Крыму из-за сильного ветра

ТАСС, 29 ноября. Порядка 37 тыс. человек остаются без электроснабжения в Крыму из-за сильного ветра, говорится в сообщении Минэнерго России.

Сильный шквалистый ветер стал причиной обрывов проводов электроснабжения в Крыму. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей полуострова.

"Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных потребителей полуострова сократилось до 37 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ранее спасатели предупредили об ураганном ветре со скоростью до 35 м/с в ближайшие часы в Крыму.