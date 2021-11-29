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Около 37 тыс. человек остаются без света в Крыму из-за сильного ветра

Восстановление сетей продолжается

ТАСС, 29 ноября. Порядка 37 тыс. человек остаются без электроснабжения в Крыму из-за сильного ветра, говорится в сообщении Минэнерго России.

Сильный шквалистый ветер стал причиной обрывов проводов электроснабжения в Крыму. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей полуострова.

"Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных потребителей полуострова сократилось до 37 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Ранее спасатели предупредили об ураганном ветре со скоростью до 35 м/с в ближайшие часы в Крыму.

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РоссияКрым
Пандемия COVID-19
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