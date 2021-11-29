Ингушетия к 30-летию образования региона проведет около 150 мероприятий

МАГАС, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены организовать более 150 мероприятий в 2022 году для празднования 30-летия образования республики. В частности, проведут гастроли театров, концерты и выставки, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В Ингушетии отпразднуют 30-летнюю годовщину образования республики циклом крупных мероприятий. В числе важных событий юбилейного года пройдут Дни культуры Ингушетии в субъектах России. Программа представляет собой широкий спектр праздничных мероприятий, включающих в себя гастроли театральных организаций и концерты мастеров искусств, гала-концерт в Государственном Кремлевском Дворце и выставки в музеях городов страны, подведомственных Минкультуры России", - говорится в сообщении.

Главное республиканское праздничное мероприятие, посвященное 30-летию образования Ингушетии, состоится 4 июня 2022 года на площади Алания перед стометровой башней Согласия в Магасе.

"В течение 2022 года под эгидой празднования 30-летия возрождения Ингушетии пройдут различные фестивали самодеятельного народного творчества, народных культур, этнической музыки, конкурсы хореографических коллективов, школ искусств, исполнителей на национальных инструментах, детских рисунков и чтецов, передвижные выставки региональных музеев, акций. Жителей и гостей республики ждут также новые театральные постановки ингушских и русских классиков", - передает пресс-служба слова министра культуры региона Темерлана Дзейтова.

Также в пресс-службе уточнили, что в 2022 году в республике откроются два новых дома культуры, создадут видеофильм "Мемориальный комплекс. Погружение в историю", издадут два сборника с ингушскими песнями и с историей зарождения ингушского театра.

Территория современной Ингушетии в разное время входила в состав Терской области, Чечено-Ингушской автономной области, Чечено-Ингушской АССР. В 1991 году состоялся всенародный ингушский референдум по вопросу восстановления ингушской государственности путем образования Ингушской Республики в составе РСФСР. 4 июня 1992 года приняли решение об образовании республики.