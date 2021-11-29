Нидерланды планируют инициировать новое разбирательство в ICAO по делу MH17

ГААГА, 29 ноября. /ТАСС/. Нидерланды готовятся инициировать новое разбирательство в отношении России по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, которое будет организовано по линии Международной организации гражданской авиации ICAO. Об этом сообщил в понедельник телеканал RTL.

Как заявили телеканалу источники, данный процесс "представляется очень многообещающим". В его рамках Нидерланды намерены доказать, что РФ нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, которая предусматривает, что страны должны обеспечивать безопасность гражданской авиации. "Если ICAO признает, что Россия виновна, это усилит давление на Москву по вопросу признания ответственности или может послужить основанием для другого судебного процесса", - утверждает RTL.

По данным журналистов, окончательное решение должен будет принять новый кабинет министров, которые еще не сформирован (в настоящее время между несколькими партиями ведутся переговоры). Не исключено, что к процессу присоединится Австралия, которая вместе с Нидерландами участвовала в переговорах с РФ по вопросу признания ответственности за трагедию. Диалог не принес никаких существенных результатов и завершился чуть более года назад.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы Совместной следственной группы, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.