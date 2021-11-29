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"Крымэнерго" подключило большую часть обесточенных из-за урагана линий под Симферополем

Аварийные бригады направляют в пострадавшие районы

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Энергетики подключили большую часть обесточенных из-за ураганного ветра линий в Симферополе и Симферопольском районе, сообщается в пресс-релизе компании "Крымэнерго".

"Благодаря предпринятым действиям удалось оперативно подключить большую часть обесточенных линий и трансформаторных подстанций в Симферополе и Симферопольском районе. Однако массовость повреждений и сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия не позволяют одномоментно ликвидировать все аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные бригады энергетиков перебрасывают в пострадавшие от ураганного ветра районы Крыма. "Крымэнерго" увеличило количество специалистов, принимающих участие в ликвидации последствий шквалистого ветра, передислоцировав бригады из других районов полуострова. В аварийно-восстановительных работах принимают участие 276 энергетиков, задействованы 102 единицы техники", - отмечается в сообщении.

Ближе к ночи ветровой фронт сместился восточнее Симферополя. В результате сильных порывов ветра до 40 м/с многочисленные отключения фиксируются в Белогорском и Советском районах. По состоянию на 22:00 нарушена работоспособность двух линий электропередачи 110 кВ, 35 линий 6-10 кВ, сообщается в пресс-релизе.

Сильный шквалистый ветер 29 ноября стал причиной падения деревьев и обрыва проводов в Крыму. Обесточенными оказались около 56 тыс. потребителей полуострова.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с 29 и 30 ноября. 26 ноября ведомство распространило штормовое предупреждение, согласно которому непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Жителям и гостям полуострова рекомендовали воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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