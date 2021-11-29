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Первый этап вакцинации от коронавируса в КЧР прошли более 50% взрослого населения

Лидерами являются Ногайский и Зеленчукский районы

ЧЕРКЕССК, 29 ноября. /ТАСС/. Первый этап вакцинации от короновируса в Карачаево-Черкесии (КЧР) прошли более 151 тыс. человек, что составляет свыше 50% взрослого населения республики, сообщается в понедельник в пресс-релизе регионального оперштаба.

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"В Карачаево-Черкесии продолжается прививочная кампания. По данным на утро 29 ноября, вакцинацию от коронавируса прошел 151 091 житель КЧР. Завершили оба этапа - 142 890 человек. Таким образом, в республике выполнено 52,4% от плана по иммунизации", - сообщили в оперштабе.

Среди муниципалитетов КЧР лидерами по вакцинации от коронавируса являются Ногайский и Зеленчукский районы, которые на сегодняшний день выполнили 85% и 80% от плана по иммунизации. Низкие показатели по вакцинации отмечаются в Карачаевском районе, Карачаевском городском округе и в Черкесске.

В Карачаево-Черкесии работают 13 стационарных и 29 мобильных пунктов вакцинации, созданы 54 мобильные бригады. "Сделано все возможное, чтобы процесс вакцинации был прост и доступен и для жителей самых отдаленных уголков республики. Для маломобильных граждан существует возможность вакцинации на дому. Для этого необходимо обратиться к участковому врачу или в поликлинику по месту жительства", - добавили в оперштабе.

Ранее в КЧР ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и кинотеатров, гостиниц. Ночная работа кафе и ресторанов приостановлена, запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим. На самоизоляции находятся жители старшего поколения. С 30 ноября проход в здание правительства Карачаево-Черкесии и других органов власти в республике также будет только при предъявлении QR-кода.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 81 случай заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 30 009 случаев инфицирования, 25 909 жителей выздоровели, 857 умерли.

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