В Приморье в 2022 году планируется запустить "умную" систему управления дорожным движением

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Информационную систему "Цифровое Приморье" планируется запустить в регионе в 2022 году, она включит в себя в том числе сервисы по управлению движением на дорогах, туристические информационные киоски. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

"Управление дорожным движением, пункты весового контроля, энергосберегающие технологии в бюджетных учреждениях, туристические информационные киоски - 30 новых сервисов начнут работать в Приморье с апреля следующего года. Реализацией проекта по созданию информационной системы "Цифровое Приморье" занимается компания-концессионер "Вессолинк". По словам ее руководителя Олега Бадеры, проект воплощается в жизнь и полностью будет запущен в работу в апреле будущего года", - говорится в сообщении.

В создание системы вложили уже 3 млрд рублей. Программа объединит почти все стороны жизни таких крупных городов, как Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск, а также свяжет краевые дороги системой весогабаритного контроля. Кроме этого, в городах появятся "умные" светофоры и пешеходные переходы, парковки, камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения и видеонаблюдения, мониторинг транспортных потоков, туристические информационные киоски. "Предусмотрено управление коммунальной инфраструктурой, внедрение энергосберегающего технологического оборудования в социально значимых учреждениях и школьные программы", - сообщили в пресс-службе.

По ее информации, первые два из восьми автоматических пунктов весогабаритного контроля начнут работать в тестовом режиме с 6 декабря. Они будут выводить на табло над дорогой данные о проезжающем через пункт автомобиле, если он допустил превышение веса. Параллельно информация о нарушении будет передаваться в Госавтоинспекцию для принятия решения о привлечении к административной ответственности. Главная цель установки таких комплексов - обеспечение сохранности автомобильных дорог. Создание сервиса весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в крае ведется в рамках государственно-частного партнерства.