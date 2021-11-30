Япония отменит укороченный карантин для привитых от коронавируса при въезде в страну

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Японские власти с 1 декабря отменяют послабления при въезде для привитых от коронавируса японцев и проживающих в стране иностранцев с долгосрочными визами. Об этом сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство.

Срок карантина для них теперь составит не 10, а 14 дней, как и для тех, кто не проходил вакцинацию. Ужесточение мер связано с распространением в мире омикрон-штамма коронавируса.

Япония в настоящее время признает сертификаты об иммунизации вакцинами американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и ее индийского аналога Covishield. Японская сторона принимает документы о вакцинации, выданные в 50 странах и регионах. В их число входят Белоруссия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Ливан, Индонезия, США, Таиланд, Турция, Франция, Швейцария, России в указанном списке нет.

По причине распространения в мире омикрон-штамма Япония с 30 ноября отменила действовавшие менее месяца послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и вновь приостановила выдачу новых виз для граждан всех стран. Такие меры будут действовать в течение месяца, пока специалисты не сделают выводы об опасности нового штамма. В случае необходимости власти продлят въездные ограничения.

Помимо приостановки выдачи виз, Япония с 30 ноября также усилила карантинные требования для прибывающих из 23 стран и регионов. Трехдневный карантин в специальных учреждениях вводится для прибывающих из Австрии, Австралии, Бельгии, Дании, Франции, ФРГ, Чехии, а также Гонконга и канадской провинции Онтарио. Шестидневный карантин устанавливается для прибывающих из Великобритании, Израиля, Италии и Нидерландов. Кроме того, на десятидневный карантин будут направлять прибывающих из девяти африканских стран, включая Анголу, ЮАР, Зимбабве, Намибию.

С 28 декабря прошлого года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением штаммов коронавируса. В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например, по семейным обстоятельствам. Частичные послабления въездного режима для бизнесменов, студентов и технических стажеров действовали с 8 ноября, но их пришлось отменить.