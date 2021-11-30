Якутские мастера создают ледяные скульптуры персонажей мирового кино

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Около 20 команд из девяти улусов Якутии и из Якутска участвуют в конкурсе ледяных и снежных скульптур "Бриллианты Якутии" в рамках ежегодного фестиваля "Зима начинается с Якутии". Тематика работ посвящена персонажам мирового кинематографа и 100-летию основания Якутской АССР, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

Проводятся три отдельных конкурса: блиц-турнир, конкурсы ледяных и снежных скульптур. В этом году из-за пандемии в конкурсе не смогли принять участие представители других стран и регионов.

"Для участников заготовлено порядка 90 тонн льда, что на 40 тонн больше, чем в прошлом году. Конкурс проходит на территории ледового городка под Якутском в акватории реки Лена. На льду Лены фигуры простоят примерно до середины апреля. Когда солнце начнет топить лед, их демонтируют", - рассказали в пресс-службе.

Преподаватели городской детской школы изобразительных искусств имени Леонида Кима Николай Колодезников и Роман Шадрин шестой год занимаются изготовлением ледяных скульптур. Команда решила воссоздать из льда образ Аватара из американского научно-фантастического фильма сценариста и режиссера Джеймса Кэмерона.

"Нам близки идеи сохранения экологического баланса, затронутые в кинокартине. Для нас лед является таким же материалом, как кость или дерево. В работе используем электропилу и стамески. Лед - материал податливый, особенно в этом году из-за относительно теплого ноября", - рассказали участники конкурса.

Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране. В этом году мероприятия запланированы с 26 ноября по 5 декабря 2021 года.