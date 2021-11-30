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Пандемия COVID-19

COVAX выделил КНДР 4,7 млн доз вакцины от COVID-19

В страну направили препарат производства компании AstraZeneca

СЕУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Международный механизм COVAX дополнительно предоставит КНДР 4,7 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании AstraZeneca. Об этом сообщил во вторник телеканал KBS со ссылкой на отчет организации.

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Ранее COVAX выделила Пхеньяну два миллиона доз вакцины. Таким образом совокупного количества препарата будет достаточно, чтобы привить около 13% всего населения КНДР.

Как сообщил в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения, "COVAX и Северная Корея продолжают консультации по поставкам вакцин, однако детальный план пока не выработан".

С прошлого года КНДР закрыла границы, чтобы предотвратить проникновение коронавируса. Согласно официальным данным, в стране с начала пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения.

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КНДРПандемия COVID-19
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