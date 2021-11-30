В ГУ МЧС по Иркутской области назвали причину отсрочки открытия ледовых переправ

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Теплая осень в 2021 году отсрочила открытие ледовых переправ в Иркутской области. Если в 2020 году в последних числах ноября в регионе уже действовали ледовые дороги, то в текущем году из-за неокрепшего льда еще ни одна не открыта, сообщил во вторник начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"Из-за необычно теплой осени в этом году процесс ледообразования на водоемах Иркутской области значительно затянулся, поэтому лед на водоемах еще остается непрочным. На водохранилищах и озере Байкал повсеместно открытая вода. <...> Если в прошлом году у нас уже были открыты ледовые переправы, то в этом году на данный момент не открыты даже пешие ледовые переправы на водоемах. Как будут заморозки, только после этого можно будет говорить, когда завершится ледообразование", - сказал Федосеенко.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ноябре в Иркутской области фиксировали аномально высокие температуры. В первой половине месяца в некоторых районах температура поднималась до плюс 12 градусов.

Осенью 2021 года в регионе произошло два случая провала автомобилей под неокрепший лед водоемов. По данным ГУ МЧС по региону, было перекрыто 63 места несанкционированного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед. В потенциально опасных местах выставлено 550 запрещающих знаков и информационных аншлагов о соблюдении правил безопасности.

В зимнем сезоне 2021-2022 годов в Иркутской области планируется открыть 51 ледовую переправу. Самая протяженная в регионе ледовая дорога находится на озере Байкал и связывает материк с островом Ольхон. Эта переправа обычно открывается ближе к середине февраля и действует примерно до конца марта.