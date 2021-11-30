Электроснабжение значительной части Крыма восстановили после урагана

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей большей части Крыма восстановлено после урагана, говорится во вторник в сообщении Минэнерго РФ.

"Специалисты восстановили электроснабжение большей части потребителей в Крыму, нарушенное из-за сильного ветра. Количество обесточенных составляет около 12 тыс. человек", - отмечается в релизе.

В пресс-службе компании "Крымэнерго" уточнили, что оперативно-выездные бригады энергетиков ночью повсеместно продолжали восстанавливать энергоснабжение абонентов. "Наибольшее количество технологический нарушений накануне было зафиксировано в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском и Советском районах. К утру 30 ноября электроснабжение в большинстве населенных пунктов, прерванное из-за шкального ветра, восстановлено. На территории Крыма продолжает действовать штормовое предупреждение. По состоянию на 8:00, обесточены 295 трансформаторных подстанций 6-10 кВ", - сообщили в компании.

Технологические нарушения локализованы в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах, в Симферополе энергетики ликвидируют повреждения на сетях 0,4 кВ. "В устранении последствий непогоды задействованы основные и дополнительные аварийные бригады, в том числе передислоцированные из других районов Крыма", - добавили в "Крымэнерго".

Ураганный ветер в понедельник стал причиной падения деревьев и обрыва проводов в Крыму. Обесточенными оказались порядка 56 тыс. человек. В Ялте затонуло судно "Славия". Во вторник на полуострове ожидают порывы ветра до 35 м/с.