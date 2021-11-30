Число выявленных за сутки случаев коронавируса в Удмуртии снизилось почти на 20%

ТАСС, 30 ноября. Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии за последние сутки составило 240 человек, что почти на 20% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщил региональный оперативный штаб во вторник.

"[За сутки] 240 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в республике зарегистрированы 75 060 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 63,2 тыс. человек, из них 197 - за последние сутки. 7,2 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 619 - в состоянии средней степени тяжести, 206 - в тяжелом состоянии. Из-за низкого числа госпитализаций в регионе продолжают сворачивать койки для ковидных больниц. Из почти 4 тыс. в начале месяца к 1 декабря останется 1,2 тыс.

Темпы вакцинации в республике снизились, отмечают власти. Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 632,2 тыс. человек, двумя - 438,1 тыс. человек. Еще 109,7 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике превышает 47%.

Темпы вакцинации и ситуация с заболеваемостью в Удмуртии позволили с 15 ноября возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Посещать их можно при наличии QR-кода.