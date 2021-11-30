"Яндекс" запустил закадровый перевод еще для трех языков

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" запустил закадровый перевод видео для французского, испанского и немецкого языков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"Пользователи "Яндекса" теперь могут смотреть с русской озвучкой видео еще на трех языках - французском, испанском и немецком. На смартфоне запустить видеоролики с закадровым переводом поможет "Алиса". Стоит только сказать: "Алиса", включи перевод видео", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что с автоматическим переводом можно смотреть любое видео на YouTube, Vimeo и других платформах. Перевод видео можно включить как на компьютере, так и на смартфоне. Если пользователь не знает, с чего начать, "Яндекс" предложит подборку зарубежных видео. "Яндекс" распознает речь и превращает ее в текст, переводит его, а затем синтезирует голос и совмещает его с видеорядом.

Уточняется, что перевод доступен в "Яндекс.Браузере" для Windows, macOS, Linux, iOS и Android и в приложении "Яндекс" для iOS и Android.

"Когда мы запускали перевод видео, то обещали не ограничиваться английским. И вот сегодня добавили к нему еще три языка, которые востребованы нашей аудиторией. Это значит, что пользователи смогут узнать еще что-то новое, что было для них недоступно. Дальше мы будем двигаться в том же направлении - добавлять новые языковые пары и развивать технологию", - приводятся в сообщении слова руководителя "Яндекс.Браузера" Романа Иванова.