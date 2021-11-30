Эксперт считает, что штамм "омикрон" с большой вероятностью вытеснит "дельту"

"Что мы с вами знаем на сегодняшний день? <...> Вирус стал однозначно более заразным, и то, что он, вероятнее всего, будет вытеснять штамм "дельта", - сказал он.

Тимаков подчеркнул - пока новый вариант не изучен, рано делать какие-либо выводы и поддаваться панике. "Если мы посмотрим клиническую картину течения заболевания, то увидим, что на данном этапе нет ни одного летального случая после этого вируса - это первое. Второе - очень малое количество госпитализаций, то есть протекает эта [болезнь] более благонадежно, чем при всех остальных штаммах", - добавил он.

По мнению врача, коронавирус не уничтожит сам себя в процессе мутаций, а будет становиться все более заразным. "Он мутирует в сторону более длительного нахождения в нашем организме, ухода от иммунного ответа, но никак не в сторону летальности. Поэтому, если будет этот благоприятный сценарий, когда вирус захватывает весь мир, новый коронавирус вытесняет штамм "дельта", который более патогенный, но при этом он будет меньше вызывать серьезное течение болезни, то по факту катастрофы в этом никакой нет", - отметил Тимаков.