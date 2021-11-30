Самолет совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за технической неисправности

ВОЛГОГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Пассажирский лайнер, следовавший по маршруту Нижневартовск - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом во вторник ТАСС сообщила специалист по связям с общественностью ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании "Азимут", следовавший по маршруту Нижневартовск - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 07:53 по технической причине. На борту самолета находились 75 пассажиров", - сказала она, добавив, что все пассажиры сейчас находятся в здании терминала аэропорта.

Как сообщил ТАСС источник в авиационных службах, у совершившего вынужденную посадку "Суперджета" отказал двигатель. "В полете у него отказал второй двигатель", - сказал собеседник агентства. Посадка самолета прошла штатно. Пострадавших нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Азимут", выполняющей рейс, "пассажиры будут доставлены в Минеральные Воды резервным бортом".

Транспортная прокуратура проведет проверку. "Волго-Донской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы Южной транспортной прокуратуры.

По данным пресс-службы надзорного органа, на борту лайнера сработала автоматика.