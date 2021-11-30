На Реюньоне выявили первый подтвержденный случай заражения штаммом "омикрон"

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Первый подтвержденный случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлен на Реюньоне (заморский департамент Франции, остров недалеко от Мадагаскара). Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на местных исследователей.

По данным агентства, пациенту, чей тест оказался положительным, 53 года. Отмечается, что перед тем как прибыть на Реюньон, он побывал в Мозамбике и "сделал остановку в Южной Африке".

В настоящий момент мужчина и те, с кем он контактировал, изолированы. Пациент жалуется на "боли в мышцах и усталость", говорится в сообщении.

В воскресенье министр социальных дел и здравоохранения Франции Оливье Веран допустил, что в стране уже есть носители нового штамма и выявление таких случаев является "вопросом времени".