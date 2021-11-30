Эксперт: около 30% пациентов с колоректальным раком в РФ умирают в год постановки диагноза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Смертность от колоректального рака в год выявления болезни составляет в России порядка 30%, что является высоким показателем. Однако проведение онкоскрининга позволяет вовремя выявлять болезнь и бороться с ней, сообщил во вторник журналистам главный внештатный колопроктолог Минздрава России, академик РАН Юрий Шелыгин.

"Есть такой показатель, как одногодичная смертность, то есть в этом году выявилось [заболевание], и в этом же году человек умер. Что касается колоректального рака, то у нас в стране достаточно высокий [показатель смертности]: погибает около 30% в год выявления. В Свердловской области несколько лучше ситуация, около 24%. Но есть регионы еще ниже, где в течение нескольких лет осуществляется скрининг, и это снижено до 18%", - сказал он.

Шелыгин добавил, что в других странах, где онкоскрининг распространен, смертность от данного вида рака приближается к 10%.

По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, при реализации в регионе пилотного проекта по ранней диагностике онкологических заболеваний колоноскопию прошли 172 человека, в результате было выявлено четыре случая рака, 51 случай предракового состояния, удалено 90 полипов.