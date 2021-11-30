Все задержанные из-за непогоды в Сочи самолеты вылетели по назначению

СОЧИ, 30 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, все ранее задержанные рейсы вылетели. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортами Сочи, Анапы и Краснодара.

"Все рейсы вылетели в Сочи этой же ночью. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме", - говорится в сообщении компании.

В Сочи в понедельник было объявлено штормовое предупреждение, прогнозировались ливни с грозами, ветер до 27 м/с, шторм до пяти баллов с высокими волнами. Самолеты, летевшие в Сочи из Махачкалы, Москвы и Уфы, из-за сильного ветра в пункте назначения, ушли на запасной аэропорт в Краснодар.

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 35 м/с в Сочи во вторник и среду.