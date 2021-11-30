Первая школа туризма открылась в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 ноября./ТАСС/. Презентация первой в Дагестане "Школы туризма" прошла в Махачкале. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы.

"В Комитете по спорту, туризму и делам молодежи мы презентовали "Школу туризма". "Школа туризма" - первый в Дагестане центр по обучению гидов-экскурсоводов с выдачей дипломов государственного образца",- говорится в сообщении.

По словам организаторов, программа обучения для гидов-экскурсоводов длится 256 часов.

"Нам необходимо и важно, чтобы подобные школы проводили свою работу и качественно готовили квалифицированных гидов-экскурсоводов. Мы со своей стороны готовы поддерживать такие инициативы и оказывать всяческое содействие для их развития", - сказал на презентации врио Министра по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов.

Отмечается, что занятия в основном будут проходить на базе Республиканского образовательного центра, а итоговая аттестация - в региональном министерстве по туризму и народным художественным промыслам.

"Идея об открытии школы назревала давно, и я очень рад, что наконец-то удалось воплотить ее в жизнь. Постараемся сделать все возможное для благоприятного пребывания гостей. Сейчас ведется работа по увеличению туристических маршрутов по Махачкале, и конечно, нам нужны профессиональные экскурсоводы",- цитирует пресс-служба слова председателя Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марата Ибрагимова.