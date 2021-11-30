Первый электробус "Камаз" начнет курсировать по улицам Перми в феврале 2022 года

КАЗАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. "Камаз" передаст в Пермь электробус для проведения испытаний в реальных условиях эксплуатации. Тесты на дорогах Перми продлятся три месяца, сообщает пресс-служба компании во вторник.

"Тестовая эксплуатация электробуса "Камаз-6282" на дорогах Перми продлится три месяца. Планируется, что он будет курсировать по маршруту № 50 "Гусарова - Станция Пермь-2" протяженностью 10,7 км", - говорится в сообщении.

Электробус поступит в город в феврале 2022 года, после того, как завершится его тестирование в Белгороде. "Примечательно, что в этот раз опытная эксплуатация позволит не только выявить преимущества нашего электробуса, но и проверить его реальную работоспособность в условиях суровой уральской зимы, при низких температурах. К слову, электробусы "Камаз" уже успешно отработали три зимы в Москве", - цитирует пресс-служба директора по пассажирскому транспорту ПАО "Камаз" Самата Саттарова.

Соглашение о взаимодействии, предусматривающее опытную эксплуатацию электробуса "Камаз-6282" в Перми, было подписано между ПАО "Камаз" и Пермским краем в рамках Транспортной недели в Москве.

Министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский отметил экономические преимущества электробусов перед трамваями. "Развитие трамвайной сети требует серьезных вложений в инфраструктуру: строительство рельсошпальной решетки, тяговой подстанции, контактной сети. В случае с электробусами необходима покупка зарядных станций и их подключение. Это намного дешевле. Мы планируем ремонт трамвайных путей в краевой столице, полное обновление парка. Это уже серьезные затраты в размере 13,9 млрд руб. Электробусы можно будет запустить по тем маршрутам, где изначально планировалось строительство новых веток", - цитирует пресс-служба Алякринского.

Электробус "Камаз" уже прошел тестирование в Казани, где перевез порядка 38 тыс. человек. В октябре этот экземпляр был передан в Белгород. В следующем году планируется тестирование камазовского электробуса в других городах России.