Эксперт: порядка 15-20% сертификатов о вакцинации от ковида в РФ могут быть поддельными

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Около 15-20% сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции среди всех привитых от ковида в России могут быть поддельными, сообщил во вторник руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

"Попадают в больницы, госпитализируются те люди, которые не вакцинировались в абсолютно преобладающем количестве случаев. И частично заболевают люди в определенном проценте, которые называют себя вакцинированными, <...> но у них ложные документы и справки о вакцинации. Среди общего числа привитых, некоторые специалисты считают, что это может быть 15-20%", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 604 233 случая заражения, выздоровели 8 295 811 человек, умерли 273 964. На 26 ноября, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в России составляет 51,8%.