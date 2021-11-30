В России выявили 32 648 новых случаев коронавирусом за сутки. Это минимум с 15 октября

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 648 случаев, это минимум с 15 октября. Общее количество инфицированных с начала пандемии увеличилось до 9 636 881, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, опубликованных во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,34%.

В частности, за сутки было выявлено 2 215 случаев заражения были выявлены в Московской области, 2 103 - в Санкт-Петербурге, 908 - в Самарской области, 742 - в Воронежской области, 716 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 1 032 435 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 442. Всего уже выздоровели 8 329 253 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выздоровели 2 554 пациента в Санкт-Петербурге, 1 952 - в Московской области, 1 506 - в Челябинской области, 880 - в Республике Крым, 769 - в Краснодарском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 229 против 1 209 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 275 193 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,86%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 69 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 50 - в Московской области, 44 - в Краснодарском крае, 41 - в Воронежской области, 38 - в Нижегородской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 788 против 3 434 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 946 717 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,14%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 97 против 93 днем ранее. Всего в городе умерли 34 202 человека (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Были выписаны по выздоровлению 3 816 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 772 354. В настоящее время в столице продолжает лечение 140 161 человек.