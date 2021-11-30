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Патриарх Кирилл наградил Жириновского орденом князя Даниила Московского I степени

Орден вручается священнослужителям и мирянам за труды на благо церкви, а также за строительство храмов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, отметившему в этом году 75-летие, орден благоверного князя Даниила Московского I степени. Об этом сообщает во вторник сайт Московского патриархата.

Встреча патриарха Кирилла и Жириновского прошла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.

"Во внимание к вкладу в укрепление церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения предстоятель Русской православной церкви удостоил гостя ордена благоверного князя Даниила Московского I степени", - говорится в сообщении.

Орден Даниила Московского, имеющий три степени, был учрежден определением патриарха Пимена и Священного синода РПЦ от 28 декабря 1988 года. Этот орден, согласно церковному положению о наградах, вручается священнослужителям и мирянам за труды на благо церкви, а также за строительство храмов.

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияКирилл (патриарх)
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