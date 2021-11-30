СГК закроет 40 котельных в сибирских регионах до конца года для снижения выбросов

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) закроет 40 котельных в регионах Сибири до конца года, что позволит снизить выбросы и улучшить экологическую обстановку, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС заместитель директора по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению компании Александр Григорьев. В 2020 году СГК перевела на теплоснабжение от ТЭЦ потребителей 12 котельных во всех городах присутствия.

В Сибири расположено большинство самых экологически загрязненных городов, включая самый неблагополучный по этому показателю - Норильск. Шесть городов региона - Новокузнецк, Ангарск, Омск, Красноярск, Братск и Новосибирск - производят выбросов в атмосферу больше, чем 12-миллионная Москва. Выбросы котельных вносят свой вклад в загрязнение атмосферы сибирских регионов.

"2021 год, текущий, - один из самых активных по реализации самых амбициозных наших программ. По итогам этого будет закрыто 40 котельных, нагрузка потребителей также будет переведена на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ. Основной город, где реализуются эти мероприятия, - это Красноярск, там в рамках комплексного плана снижения выбросов в окружающую среду в этом году будет закрыто 20 котельных", - рассказал Григорьев.

Он сообщил, что благодаря реализации проектов СГК была построена новая тепломагистраль протяженностью около 12 км от Беловской ГРЭС (входит в состав Кузбасского филиала СГК) до центра кузбасского моногорода Белово. Ее запуск позволит переключить потребителей на новую схему теплоснабжения и закрыть шесть старых угольных котельных в черте города. В другом регионе Сибири - Республике Хакасия - в этом году второй по числу населения город Черногорск перевели на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ. "Крупный проект реализован в городе Черногорск в Хакасии, переключение потребителей на Абаканскую ТЭЦ. В Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Бийске переключены на ТЭЦ семь котельных", - добавил Григорьев, уточнив, что с 2012 по 2020 год СГК перевела на централизованное теплоснабжение потребителей 65 котельных.

Сибирская генерирующая компания работает в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Туве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.