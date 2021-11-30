В стране выявили на 12% больше заражений, чем в октябре

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России в ноябре обновила максимум с начала пандемии - в стране выявили на 12% больше заражений, чем в октябре, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. К концу месяца заболеваемость пошла на спад - в последние три недели ноября число выявляемых случаев в России сокращалось, причем все быстрее. ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии. Максимум заражений и спад заболеваемости С 1 по 30 ноября штаб сообщил о 1 123 091 заразившемся. Это на 12% превысило показатель октября и на 65,8% - уровень ноября прошлого года.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Максимум по числу заболевших в России был достигнут в начале месяца: больше всего инфицированных за сутки - 41 335 - было зарегистрировано 6 ноября. После этого количество выявляемых случаев стало снижаться, и 30 ноября штаб подтвердил болезнь только у 32 648 человек, что стало минимальным значением с середины октября. Коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, с 15 ноября не превышает единицу, что может свидетельствовать о спаде эпидемического процесса. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, по итогам месяца увеличилось на 12,6%, до 1 032 435. Однако это несколько меньше максимума, достигнутого 22 ноября, когда в России, согласно информации оперативного штаба, болели 1 047 860 человек. Пик смертности может быть пройден Число умерших из-за коронавируса в стране за месяц также обновило максимум: если с 1 по 31 октября штаб зарегистрировал 31 283 смерти, то с 1 по 30 ноября - 36 655 (рост на 17,2%). В ноябре 2020 года штабом было зафиксировано втрое меньше летальных исходов - 11 905. Летальность новой болезни при этом ненамного превысила уровень октября: если в прошлом месяце она составила 3,1%, то в этом - 3,3%. Если брать индикатор за всю пандемию, то он по итогам ноября приблизился к 2,9%.

На эту тему Что известно об омикрон-штамме коронавируса