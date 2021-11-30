МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в России в ноябре обновила максимум с начала пандемии - в стране выявили на 12% больше заражений, чем в октябре, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.
К концу месяца заболеваемость пошла на спад - в последние три недели ноября число выявляемых случаев в России сокращалось, причем все быстрее. ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии.
Максимум заражений и спад заболеваемости
С 1 по 30 ноября штаб сообщил о 1 123 091 заразившемся. Это на 12% превысило показатель октября и на 65,8% - уровень ноября прошлого года.
Максимум по числу заболевших в России был достигнут в начале месяца: больше всего инфицированных за сутки - 41 335 - было зарегистрировано 6 ноября. После этого количество выявляемых случаев стало снижаться, и 30 ноября штаб подтвердил болезнь только у 32 648 человек, что стало минимальным значением с середины октября.
Коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, с 15 ноября не превышает единицу, что может свидетельствовать о спаде эпидемического процесса.
Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, по итогам месяца увеличилось на 12,6%, до 1 032 435. Однако это несколько меньше максимума, достигнутого 22 ноября, когда в России, согласно информации оперативного штаба, болели 1 047 860 человек.
Пик смертности может быть пройден
Число умерших из-за коронавируса в стране за месяц также обновило максимум: если с 1 по 31 октября штаб зарегистрировал 31 283 смерти, то с 1 по 30 ноября - 36 655 (рост на 17,2%). В ноябре 2020 года штабом было зафиксировано втрое меньше летальных исходов - 11 905.
Летальность новой болезни при этом ненамного превысила уровень октября: если в прошлом месяце она составила 3,1%, то в этом - 3,3%. Если брать индикатор за всю пандемию, то он по итогам ноября приблизился к 2,9%.
Вместе с тем смертность также перешла к снижению - максимумы по числу умерших за сутки пришлись на 19-20 ноября, когда в России два дня подряд регистрировали по 1 254 смерти. В последние два дня месяца штаб сообщил о 1 209 и 1 229 летальных исходах соответственно.
Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.
Главные очаги
На Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург, которые с начала пандемии были главными очагами эпидемии, по итогам ноября пришлось менее 25% заражений, выявленных в стране в целом. Это заметно меньше, чем в октябре, когда доля этих регионов достигала 34%.
В Москве зарегистрировали 129 326 случаев заражения - сразу на 29,5% меньше, чем в прошлом месяце. С учетом численности населения заболеваемость в столице с начала ноября упала более чем вдвое - с 56 до 25,5 случая в сутки на 100 000 жителей.
В Санкт-Петербурге темпы распространения инфекции замедлились не так сильно: если в октябре в городе выявили 87 837 заболевших, то в ноябре - 78 718, то есть снижение составило 10,4%. При этом в Московской области заболеваемость осталась примерно на том же уровне и даже немного выросла: в прошлом месяце в регионе зарегистрировали 69 338 заражений, в этом - 71 071 (рост на 2,5%).
В ноябре мощные вспышки произошли и в ряде других регионов страны, в первую очередь в Самарской области, где выявили в 1,7 раза больше заболевших, чем месяцем ранее, а число выявляемых случаев заражения в середине месяца приближалось к 1 800 в сутки. Однако в последние три дня в регионе фиксируют менее 1 000 инфицированных, а показатель заболеваемости с учетом численности населения всего за две недели сократился более чем в полтора раза.