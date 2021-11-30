Московский зоопарк закрыли из-за штормового предупреждения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Московский зоопарк временно закрыли для посетителей в связи с поступившим штормовым предупреждением. В столице ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 25 м/с, сообщается во вторник в Facebook столичного зоопарка.

"В связи с поступившим штормовым предупреждением об ОЯ №127 (ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 20-25 м/с) наш зоопарк временно закрывается для посетителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее решение о работе зоопарка будет приниматься исходя из погодных условий.

В пресс-службе "Мосгорпарка" сообщили, что также временно закрыты парки и зоны отдыха. "В связи с поступлением штормового предупреждения от Главного управления МЧС России по городу Москве парки культуры и отдыха были закрыты на вход. Службы безопасности зон отдыха были предупреждены о неблагоприятных метеорологических условиях в штатном режиме. При помощи системы речевого оповещения организована трансляция голосовых сообщений, предупреждающих гостей парков о возможной опасности", - рассказал собеседник агентства.