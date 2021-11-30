Сезон навигации и регулярной разводки мостов завершился в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Сезон навигации по реке Неве и регулярной разводки мостов завершился в Санкт-Петербурге во вторник. Об этом сообщается на сайте предприятия "Мостотрест".

"30 ноября 2021 года завершилась навигация в Санкт-Петербурге. Разводки мостов по графику на Неве и Малой Неве не будут проводиться с 30 ноября по 10 апреля, а на рукавах Невы - с 15 ноября по 20 апреля", - говорится в сообщении.

Как рассказал журналистам во вторник директор предприятия "Мостотрест" Андрей Кочин, в ночь на среду Литейный, Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты будут разведены для разового пропуска судна. Оно должно было пройти по Неве минувшей ночью, но из-за сильного снегопада Литейный мост развести не удалось. Мосты наведут сразу после прохода судна.

Директор отметил, что в прошедшем сезоне все мосты разводились около 2,2 тыс. раз. По Неве прошло почти 3 тыс. судов. В 2021 году был закрыт на капитальный ремонт Биржевой мост, работы продлятся до ноября 2022 года. В 2022 году начнется капитальный ремонт на Большом Конюшенном мосту, на Рыбацком мосту и еще трех объектах.

Ранее сообщалось, что навигационный период для регулярной разводки мостов, перекинутых через рукава Невы, завершился в городе 15 ноября. 8 ноября завершился сезон навигации маломерных судов. В декабре пройдут технические разводки мостов.

Разводные мосты являются символом Петербурга. Обычно их разводят ночью для прохождения судов. На процесс разводки мостов в период навигации каждую ночь приходят посмотреть тысячи туристов. Всего в городе насчитывается более 400 мостов.