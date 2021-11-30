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В Москве проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров

По информации из комплекса городского хозяйства, прирост свежевыпавшего снега может составить до 3 см

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Противогололедную обработку дорог и тротуаров начнут в Москве в 15:00. Об этом сообщил во вторник заммэра столицы Петр Бирюков.

"В соответствии с регламентом, с 15:00 коммунальная техника приступит к противогололедной обработке особо опасных участков дорог - мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. Под особым контролем - состояние тротуаров и пешеходных зон. При необходимости их обработают противогололедными материалами для исключения скользкости", - сказал Бирюков.

Как уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, по мере выпадения осадков начнется сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. При необходимости цикл работ повторят.

"В городе снег, местами метель. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 3 см. В ближайшие часы ожидается переход температуры воздуха через ноль, что может способствовать образованию гололедицы", - отметили в пресс-службе.

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