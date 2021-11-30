Ковидный госпиталь в павильоне "Ленэкспо" закрывается в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Один из павильонов в госпитале "Ленэкспо" в Петербурге, оборудованный для госпитализации пациентов с коронавирусом, заканчивает свою работу из-за снижения числа госпитализаций. Об этом во вторник сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

"В связи со снижением количества госпитализаций седьмой павильон "Ленэкспо" сворачивает работу и будет законсервирован. Завтра в нем пройдет заключительная дезинфекция", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за время пандемии в седьмом павильоне прошли лечение 6 356 пациентов с COVID-19, в том числе 603 человека во время "четвертой волны". Пятый корпус "Ленэкспо" продолжит свою работу, сейчас в нем на лечении находятся 120 человек, девять из которых в реанимации. Сегодня в Петербурге свободно более 2,2 тыс. из 8,1 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

Согласно справке, распространенной пресс-службой администрации города, о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, сейчас в стационарах находятся более 6 тыс. человек, что почти на 2 тыс. меньше показателя начала ноября. Всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц, амбулаторное лечение сейчас проходят более 29,8 тыс. человек, 30 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. Как следует из отчета, в реанимации находятся 584 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 274 пациента.

По последним данным, в Петербурге выявили 787 272 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 725 969 человек (2 554 за сутки), умерли 26 204 (69 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 103 случая заражения.