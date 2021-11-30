Депутаты-единороссы намерены последовательно принимать решения по борьбе с ковидом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты-единороссы намерены последовательно принимать решения по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев в ходе посещения детской областной клинической больницы в Твери.

Парламентарий заметил, что сам уже прошел вакцинацию и ревакцинацию. "Как показывает весь мировой опыт, другого пути борьбы с эпидемией нет. Мы очень надеемся на здравомыслие людей, но при этом будем последовательно принимать решения по ограничению распространения эпидемии", - сказал Васильев, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Парламентарий напомнил, что ранее внесенные правительством законопроекты о введении QR-кодов на воздушном, железнодорожном транспорте, а также для посещения общественных мест направлены в рассылку во все субъекты РФ. "Да, рассылка задержала нас на месяц, но мы сознательно отправили этот законопроект, чтобы он широко обсуждался, - сказал Васильев. - Мы с уважением относимся ко всем мнениям".

"К сожалению, есть какая-то часть общества, которая не хочет ничего слышать, она не готова к диалогу, занимает агрессивную позицию, нарушает все правила цивилизационного поведения", - заметил депутат.

Руководитель думских единороссов уточнил, что все фракции рассмотрят этот законопроект в ближайшее время. "Наша фракция будет рассматривать, будем принимать меры. Было бы безумством не принять меры, когда закрывают не только Южно-Африканскую Республику, но и всю Африку, другие государства. Это вопрос жизни и смерти", - заключил Васильев.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Согласно календарю работы Госдумы, в случае положительного решения профильных комитетов и Совета Думы законопроекты могут быть рассмотрены в первом чтении 16 декабря.