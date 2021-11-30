В Нижнем Новгороде запустили проект "Добромобиль" для помощи благотворительным фондам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Проект "Добромобиль" для помощи благотворительным фондам - партнерам платформы "800 добрых дел" запустили в Нижнем Новгороде. Фонды будут сообщать через платформу о своих желаниях, после чего их передадут компаниям, а затем "Добромобиль" доставит подарки получателям, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Центра 800".

"Нижегородская область присоединилась к акции "Щедрый вторник" в Международный день благотворительности. 30 ноября миллионы людей рассказывают, как и кому они помогают. В поддержку "Щедрого вторника" платформа "800 добрых дел" совместно с дистрибьютором бренда ГАЗ группой компаний "Современные транспортные технологии" запускают проект "Добромобиль ГАЗель NN", - сказано в сообщении.

Цель проекта - помощь благотворительным фондам - партнерам площадки "800 добрых дел" и привлечение к меценатству как можно большего числа нижегородцев. Также это возможность для нижегородских компаний стать причастными к благотворительным проектам, сообщают организаторы.

"В декабре мы будем собирать подарки для фондов, которые предоставляют известные нижегородские компании. Фонды передают нам через платформу "800 добрых дел" свои пожелания - что конкретно им требуется. Мы передаем эти пожелания в компании, а затем эти подарки до получателей доставляет "Добромобиль", - рассказала руководитель департамента специальных проектов АНО "Центр 800" Екатерина Чудакова.

Проект "Добромобиль" будет действовать весь декабрь и завершится 7 января. "В канун новогодних праздников автомобиль "ГАЗель NN" станет добрым волшебником, который доставит подарки тем, кто в них нуждается. Мы искренне верим в то, что радостью надо делиться, помогать друг другу, не быть равнодушными. Каждый из нас может совершить пусть маленькое, но чудо", - отметил гендиректор группы компаний "Современные транспортные технологии" Олег Марков.

В январе 2022 года "Добромобиль" сделает остановку на территории Нижегородской ярмарки и будет принимать помощь от жителей города. Любой желающий сможет принести подарки для нижегородских фондов, пожелания опубликуют на сайте "Нижний 800" в специальном разделе "800 добрых дел".

О проекте

Проект "800 добрых дел" развивает несколько направлений: собирает актуальные акции от проверенных организаций, проводит обучение для повышения уровня знаний в сфере благотворительности, предоставляет платформу для волонтерского фандрайзинга, где каждый нижегородец может открыть свой сбор пожертвований в пользу фонда-партнера проекта. Ранее сообщалось, что благодаря платформе на благотворительность удалось собрать более 5,5 млн рублей.