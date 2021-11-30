МЧС России приготовило дополнительные силы для борьбы с непогодой в Москве и области

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. МЧС России привело в готовность специалистов центра "Лидер" и Ногинского спасательного центра в составе 70 человек и 10 единиц техники для оказания помощи жителям Москвы и Подмосковья из-за непогоды. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В связи прохождением циклона на территории Московского региона в готовность приведена аэромобильная группировка Центра спасательных операций особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра МЧС России. В составе группировки 70 сотрудников МЧС и 10 единиц высокопроходимой техники. Спасатели готовы оказать помощь населению в районах с наиболее сложной метеорологической обстановкой", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в столичное управление МЧС России провело масштабную работу по информированию населения о непогоде. "Спасатели информировали москвичей о приближающейся непогоде непосредственно в местах массового пребывания людей. В городских парках и зонах отдыха мобильные установки громкоговорящего оповещения сообщали отдыхающим об усилении ветра и предупреждали о возможных угрозах в связи со скоростью ожидаемых порывов", - добавили в ведомстве.

Кроме того, сотрудники МЧС лично предупреждали отдыхающих и просили покинуть потенциально опасную при складывающейся погодной ситуации территорию и провести ближайшие часы дома или в любых капитальных строениях.

Непогода с порывами ветра до 20-25 м/с сохранится в Москве до конца суток.