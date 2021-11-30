Мусульмане РФ попросят ООН дать оценку идее закрыть все исламские школы в Швеции

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) попросит руководство ООН дать публичную оценку ситуации с призывом закрыть все мусульманские школы в Швеции. Об этом заявил во вторник ТАСС глава ДСМР, член Общественной палаты РФ муфтий Альбир Крганов.

Ранее оппозиционная ультраправая партия "Шведские демократы" выступила с инициативой о запрете частных школ для мусульман, данный пункт был внесен в программу организации.

"Считаю крайне тревожной ситуацию с призывом закрыть все мусульманские школы в Швеции. От имени ДСМР, как организации, имеющей особый консультативный статус при Экономическом и Социальном совете ООН, мы будем просить дать публичную оценку этой ситуации руководство ООН", - сказал Крганов.

Инициативу партии "Шведские демократы" муфтий охарактеризовал как "исламофобскую", отметив, что другие частные религиозные школы при этом не вызывают у шведских правых никаких претензий. "Подобные предложения в стране-члене ЕС, которые по сути направлены на разжигание нетерпимости и дискриминации на религиозной и этнической почве, вызывают серьезные вопросы у международного мусульманского сообщества", - отметил духовный лидер.

По мнению муфтия, подобные провокационные заявления были сделаны для привлечения дополнительного внимания электората. "Но по сути, в первую очередь это провоцирует рост напряженности и конфликтности при участии верующих, создает реальную угрозу безопасности для мусульман", - добавил Крганов.

Он также сообщил, что со свой стороны ДСМР ведет мониторинг ситуации с нарушением прав мусульман и проявлениями исламофобии в России и на международном пространстве. Свой доклад о положении дел организация представит на ближайшей сессии ООН с представителями неправительственных организаций, сказал Крганов.