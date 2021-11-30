Волонтеры Петербурга напомнили автовладельцам о введении зоны платной парковки в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Почти 30 волонтеров вышли на улицы Петербурга, чтобы напомнить автовладельцам, что с 1 декабря в центральной части города начет работать зона платной парковки, для них подготовили около 5 тыс. буклетов. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

"Для дополнительного информирования автомобилистов о запуске платной зоны и способах оплаты на улицы города вышли около 28 волонтеров. В качестве раздаточного материала отпечатано 5 тыс. евробуклетов с подробными инструкциями по каждому способу оплаты парковки, а также QR-кодом, который ведет на сайт комитета по транспорту в раздел с полной информацией о зоне платной парковки", - говорится в сообщении.

В качестве поощрения волонтеров предусмотрены благодарственные письма от комитета по транспорту, а также возможность посещения экскурсии в музее городского электрического транспорта.

В пресс-службе также добавили, что с 1 декабря этого года в зону платной парковки войдет еще 71 улица Центрального района. В первый день работы новой зоны платного парковочного пространства в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки также будут работать волонтеры, которые помогут автомобилистам с оплатой парковки.

Ранее в городском комитете по транспорту сообщали, что с 1 декабря 2021 года изменятся тарифы на почасовую оплату парковки. Единая стоимость для автотранспорта категории "В" составит 100 рублей вместо прежних 60. Для жителей платной зоны тариф на годовое парковочное разрешение останется неизменным - 1 800 рублей для категории "В", 900 рублей - для "А" и 3 600 рублей - для категории "С". Кроме того, можно будет купить месячный абонемент для категории "В" за 20 075 рублей, а годовой - за 179 580 рублей.