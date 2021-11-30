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Пандемия COVID-19
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Попова сообщила об отсутствии в России омикрон-штамма коронавируса

При этом глава Роспотребнадзора добавила, что все вакцины от ковида в России защищают и от нового штамма

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Штамм коронавируса "омикрон" в России не выявлен. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"С момента появления первой информации о появлении нового варианта возбудителя мы еще раз проанализировали всю свою базу - это 43 142 последовательности, и образцов, которые содержат мутацию по типовому набору "омикрон", на сегодняшний день в РФ не выявлено", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

По словам Поповой, все системы ПЦР-тестирования, применяемые сегодня в России для обнаружения коронавируса, эффективны и при выявлении омикрон-штамма. Она также отметила, что все существующие в стране вакцины от коронавируса защищают и от нового штамма.

"Сегодня уже совершенно очевидно, что все существующие вакцины в той или иной степени защищают человека и создают иммунный барьер для возникновения заболевания и после встречи с новым штаммом для возникновения тяжелого течения", - сказала глава Роспотребнадзора.

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