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Пандемия COVID-19

Кабмин выделил дополнительно 5 млрд рублей на выплаты медикам, заразившимся коронавирусом

Премьер напомнил, что "по инициативе президента дополнительные страховые гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей скорых"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ направит дополнительно 5 млрд рублей на страховые выплаты медицинским работникам, заразившимся коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

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"В условиях пандемии врачи и другие медицинские работники продолжают круглосуточно помогать заболевшим опасной инфекцией, долгие часы и дни проводят в больницах. Но, заботясь о пациентах, медики сами рискуют заразиться", - отметил глава кабинета министров. Он напомнил, что "поэтому по инициативе президента дополнительные страховые гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала и водителей скорых, если они сами заболевают ковидом при оказании помощи больным". "А таких случаев, к сожалению, немало", - констатировал Мишустин.

"В текущем году медицинским работникам уже предоставлены единовременные страховые выплаты на общую сумму практически 20 млрд рублей. Правительство выделило еще более 5 млрд рублей на такие цели", - сообщил премьер-министр.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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