На Алтае число вакцинированных от ковида к концу декабря достигнет 1 млн человек

ТАСС, 30 ноября. Число вакцинированных от ковида жителей Алтайского края к концу декабря достигнет 1 млн человек, сообщил губернатор региона Виктор Томенко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"По вакцинации плановый показатель в крае, если говорить про 80% от взрослого населения, а взрослое население - это 1 млн 800 тыс. человек, то это 1 млн 450 тыс. человек. Если про 90% говорим, которые тоже уже были озвучены, то это чуть более 1 млн 600 тыс. человек. Из этого числа 847 тыс. закончили вакцинацию и еще 137 тыс. сделали первую прививку. То есть, к 20 декабря, 982 тыс. человек будет завершивших вакцинацию. Если еще 20 тыс. поставят "Спутник-лайт" как первую прививку, то будет 1 млн вакцинированных. Это действительно пока еще низкие цифры от тех плановых, которых надо достигать", - сказал губернатор.

По словам Томенко, власти края проводят активную кампанию по популяризации вакцинации. После введения в регионе QR-кодов число вакцинированных ежесуточно увеличилось в 3-4 раза. В настоящее время ежедневно вакцинируются около 9 тыс. человек, сказал он.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 104 тыс. человек. В регионе развернуты 24 госпиталя на 4 тыс. 700 коек, ежедневно туда поступают до 350 человек, умирают около 30 жителей.

В регионе с 30 октября введена система QR-кодов. С 15 ноября они стали обязательными для посещения торговых центров и спортивных учреждений.