В Сан-Марино поступила первая партия "Спутника Лайт"

РИМ, 30 ноября. /ТАСС/. Первые 4 тыс. доз российской вакцины "Спутник Лайт" поступили в распоряжение властей республики Сан-Марино, находящейся на территории Апеннин. Как сообщили корреспонденту ТАСС во вторник в местном Институте социальной безопасности, данные дозы предназначены для ревакцинации населения Сан-Марино, большинство которого привито "Спутником V".

Как сообщили санитарные власти республики, уровень иммунизации населения, насчитывающего чуть более 30 тыс., достигает 83,4%. Наряду с российской вакциной в Сан-Марино прививают вакцинами на основе мРНК. О большей части используется Pfizer, который поступает из Италии.

Примечательно, что несмотря на то, что итальянские власти решили признавать вакцинацию "Спутником" только после получения привитыми бустерной дозы препарата на основе мРНК, многие в Сан-Марино выбирают в качестве бустера "Спутник Лайт".

По заявлению РФПИ, эффективность "Спутника" по результатам изучения показателей привитых в Сан-Марино составила 80% через 6-8 месяцев после введения второго компонента. Это выше, чем опубликованные результаты других вакцин.