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Пандемия COVID-19

Катар вновь разрешил полностью привитым от ковида россиянам въезд в страну без карантина

Для посещения эмирата вакцинированным российским туристам необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до прибытия

КАИР, 30 ноября. /ТАСС/. Руководство Катара вновь разрешило гражданам России, которые полностью вакцинированы одобренными в этой стране препаратами против ковида, посещать эмират без нахождения в карантине. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник на сайте катарского Минздрава новые правила въезда в страну, которые вступают в силу с 1 декабря.

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Согласно постановлению властей, Россия вновь добавлена в так называемый зеленый список стран, гражданам которых необходимо сдать за 72 часа до прибытия в Катар ПЦР-тест на коронавирус при условии, что они не позднее чем за 14 дней до поездки завершили полный курс вакцинации одним из одобренных препаратов, а именно вакциной американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препаратами американских компаний Moderna и Johnson & Johnson или вакциной британско-шведской фирмы AstraZeneca.

Российский препарат "Спутник V", а также китайские Sinopharm и Sinovac Biotech считаются в Катаре условно утвержденными, поэтому получившим две дозы данных вакцин гражданам из стран зеленого списка перед отправлением в эмират необходимо сдать еще серологический тест (анализ крови для выявления в ней антител к коронавирусу). В случае невозможности сдать этот тест в своей стране, его можно сдать по прибытии в Катар, но при этом придется в течение семи дней находиться на карантине.

Тем, кто имеет только одну прививку от коронавируса, нужно проходить семидневный карантин по прибытии в Катар, имея при себе сделанный за 72 часа до поездки ПЦР-тест. На шестой день карантина проводится еще один ПЦР-тест, и в том случае, если его результаты отрицательные, прибывшему разрешается на седьмой день завершить карантин.

В начале октября решением Минздрава Катара "Спутник V" был внесен в список условно утвержденных вакцин в эмирате. Согласно тому же постановлению, Россия была включена в "зеленый список" стран, однако 16 ноября вновь возвращена в "красный список".

Ситуация с пандемией в Катаре

По последним данным, в Катаре с населением 2,7 млн человек зарегистрировано 2 045 активных случаев заражения коронавирусом, 240 791 пациент уже выздоровел, а 611 жителей умерли от последствий заражения.

В эмирате продолжается активная вакцинация населения от коронавируса, которая началась в декабре 2020 года. Количество доз вакцин (включая бустерные), введенных жителям страны, по данным Минздрава, достигло уже 4 979 699.

Теги
КатарРоссияПандемия COVID-19
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