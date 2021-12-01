Гендерный разрыв в доходах работников министерств РФ составляет 14,3%

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Женщинам на госслужбе сложно пробиться сквозь стеклянный потолок, проходящий по должности начальника отдела или замдиректора департамента, а гендерный разрыв в доходах мужчин и женщин, работающих в министерствах России, составляет 14,3%. Об этом говорится в аналитической записке "Гендерное неравенство на российской госслужбе: оценка на данных из антикоррупционных деклараций", опубликованной в среду Центром перспективных управленческих решений (ЦПУР).

По данным Росстата, на федеральной государственной службе в России за последние 10 лет доля женщин составляла более 70%, отмечают авторы доклада. Однако этот показатель не стабилен: чем выше должность по иерархии, тем меньший на ней процент женщин. Так, на 2019 год в главной группе должностей доля женщин составляла 51,3%, а в высшей группе - уже всего 31,7%.

"К 2021 году на госслужбе в России сложилась ситуация, когда женщинам (особенно в министерствах, сферы работы которых традиционно воспринимаются более "мужскими" - энергетика, природные ресурсы и т. д.) трудно пробиться сквозь "стеклянный потолок", проходящий по должности начальника отдела или заместителя директора департамента. Но при этом, если это удается сделать, с дискриминацией в части разрыва в оплате труда они сталкиваются относительно редко, получая равный доход с мужчинами на аналогичных должностях", - говорится в документе.

Отмечается, что вертикальная сегрегация - стеклянный потолок - выражена в существенной меньшей доле женщин на более высоких должностях в иерархии. "На позиции замминистра доля женщин всего 15,9%, на позиции директора департамента 30,4%, что значительно меньше среднего уровня по этому показателю для рассматриваемых семи должностей (46%)", - следует из документа.

Так, наиболее острая проблема стеклянного потолка в данных за 2013-2020 годы зафиксирована в Минприроды России, Минтрансе России и Минэнерго России. "Соотношение женщин на должностях высшей группы и главной группы составляет менее 0,5. Наименее острая проблема и значение по этому показателю более 0,8 - у Минздрава России и Минтруда России", - отмечают авторы доклада.

Кроме того, гендерное неравенство также проявляется в разрыве в доходах между мужчинами и женщинами. "Результаты регрессионного анализа на данных о центральных аппаратах российских министерств показывают, что нескорректированный гендерный разрыв в доходах составляет 14,3%", - говорится в документе. При этом неравенство в зарплатах для центральных аппаратов министерств в рамках одной должности, вероятно, имеется только для уровня замминистра: на этой позиции мужчины значимо чаще, чем женщины получают доходы выше средних, заключают авторы доклада.